Jahresabschluss und Hinrundenfinale der Preußen gegen Schalke

Ab und an, das gibt Cheftrainer Sascha Hildmann zu, ertappt er sich selbst bei diesem Gedanken. Was wäre, wenn ...? Wenn die Preußen nicht hier und da, in Wuppertal oder in Oberhausen, daheim gegen Wegberg-Beeck oder wo auch immer Punkte liegengelassen hätten. „Absolut, das kommt mir immer mal wieder in den Sinn. Da waren ein paar unglückliche Spiele dabei. Aber es gehört eben zum Prozess, den wir bestreiten müssen, zur Entwicklung. Regionalliga ist eben kein Zuckerschlecken.“

In dieses Bild passt auch das Hinrundenfinale am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Schalke 04 II . Der letzte Akt vor dem Fest bringt einen Gegner, der sicher nicht zur angenehmen Sorte zählt. „Die Mannschaft hat eine ähnliche Anlage wie Aachen, jagt jedem Ball nach und spielt auch Fußball.“ Die Alemannen waren am Mittwoch zumindest mit ihrer guten Verteidigungshaltung ein harter Brocken, den Münster aber spät und keinesfalls unverdient aus dem Weg räumte (1:0).

Grodowski weiter verletzt

Weil das Team überzeugte, sind kaum Änderungen gegen die Knappen zu erwarten. Auch weil die Verletztenliste nicht schrumpft, Joel Grodowski fehlt erwartungsgemäß weiter. Einzig eine Hereinnahme von Benedikt Zahn („Er hat ganz schön Geschwindigkeit mit seinen langen Hacken“) ist denkbar. Für Justin Möbius auf der linke Seite spricht, dass er viel entgegenkommt, dafür geht er weniger in die Tiefe. Osman Atilgan könnte wieder ganz vorne wie auch auf dem Flügel agieren.

Langlitz, Zahn, Klann – alles frühere Schalker Drei Preußen treffen auf ihren Ex-Club, zwei auch auf ihr Ex-Team. Bei Alexander Langlitz ist es schon eine Weile her, dass er für Schalkes Zweite spielte. Nach einem A-Jugend-Jahr in Gelsenkirchen rückte er von 2010 bis 2013 in die Reserve hoch (95 Regionalliga-Partien, zwölf Tore), ehe er zu RW Essen weiterzog. Benedikt Zahn war von 2017 bis 2019 zu Oberliga-Zeiten bei den Königsblauen und dort gefürchteter Torjäger (18 Tore in der zweiten Saison). Nicht zu vergessen Dominik Klann, der in der A- und B-Jugend-Bundesliga für S04 aktiv war und von 2012 bis 2017 Blau und Weiß trug. Die U 23 von heute ist Achter mit 29 Punkten aus 19 Partien und auswärts ungeschlagen (sechs Unentschieden, drei Siege). Außerdem haben die Schalker seit vier Partien nicht verloren. Leonardo Weschenfelder Scienza und Jason Ceka sind mit vier Toren die besten Angreifer. ...

Mit den Königsblauen ist mal wieder eines der gefürchteten Reserve-Teams an der Hammer Straße zu Gast. Nur gegen Düsseldorf gewann der SCP, Niederlagen gab es gegen Köln, Dortmund und Gladbach. Tabellarisch ist schon jetzt nur schwer Spannung zu konstruieren, doch Hildmann lässt sich auf Debatten um die Bedeutung der restlichen Partien nur ungern ein. „Abgeschenkt wird gar nichts. Es kann noch so viel passieren, auf den Plätzen und daneben ...“ Außerdem bleibt er bei der Einschätzung, dass die heiße Phase wie in der Vorsaison noch gar nicht begonnen hat. „Januar, Februar, März – das sind die Monate, in denen sich die Dinge entscheiden.“ Da sind sie wieder, diese Gedanken. Um im Frühjahr zu träumen, müsste die Pflicht kurz vor Weihnachten aber erst mal erledigt werden.SCP:Schulze Niehues – Schauerte, Scherder, Hoffmeier, Heidemann – Erdogan, Holtby – Langlitz, Remberg, Atilgan – Zahn

Liveticker aus dem Stadion ab 13 Uhr: