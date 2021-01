Vieles dreht sich bei Preußen Münster in diesen Tagen um Gerrit Wegkamp. Das kommt nicht von ungefähr. Die bisher einzige Winter-Verpflichtung war so eine Art Königstransfer und erfüllte im Test am Sonntag beim FC Schalke 04 II (3:2) auch gleich die hohen Erwartungen.