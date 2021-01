Der Spielplan in der Regionalliga West verlangt den Profis von Preußen Münster in dieser Saison eine Menge ab. 20 Hinrundenspiele mussten in dreieinhalb Monaten absolviert werden, sechs englische Wochen inklusive. Mannschaftsarzt Dr. Tim Hartwig spricht im Interview über dieses Mammutprogramm, die kurzen Vorbereitungsphasen und die Auswirkungen der vielen Pflichtspiel im kürzester Zeit.

Gab es in den vergangenen Wochen vermehrt Verletzungen beim SCP?

Hartwig: Wir haben festgestellt, dass es schon zu einigen muskulären Reaktionen gekommen ist, und wir versuchen es auch die ganze Zeit im Blick zu behalten. Aber es wundert mich ehrlich gesagt schon, dass nicht mehr passiert ist. Die Anzahl von Ausfällen bewegte sich im normalen Rahmen.

Also waren keine Besonderheiten zu verzeichnen?