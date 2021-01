Rückrundenauftakt mit neuen Ambitionen: Preußen Münster erwartet SV Rödinghausen

Wenn die Regionalliga West an diesem Wochenende in die Rückrunde startet, dann steht für den SC Preußen Münster zumindest fest, dass der Drittliga-Absteiger nicht mehr federführend in den Aufstiegskampf eingreifen kann. Aber, und das ist die Botschaft von Trainer Sascha Hildmann vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Rödinghausen , die Ziele gehen den Adlerträgern nicht aus. Man wolle, so der Coach, die sechs Niederlagen aus der Hinrunde korrigieren, die „Jungs weiter festigen in ihrem Spiel“ und so weit wie möglich in der Tabelle nach vorne kommen. Hildmann: „Wir wollen die Mannschaft weiterbringen, als Team sowie jeden Einzelnen auch individuell.“

Das Heimspiel gegen den Meister der Vorsaison kann da schon ein Wink mit dem Zaunpfahl werden. Die Gäste haben sich in den letzten Wochen stabilisiert. Hildmann möchte durchaus mehr erreichen als in der Vorrunde. Als Tabellenfünfter geht es in die Rückserie, realistisch fühlt sich ein Angriff auf den Rangdritten Fortuna Köln (37 Punkte) und Fortuna Düsseldorf II (35) an, weniger eine Kampfansage an Liga-Primus RW Essen (50) oder Borussia Dortmund II (44).

Wiedergutmachung für Niederlagen

Interessanter ist auch die Ambition, die sechs Niederlagen aus der Hinserie ins Positive drehen zu wollen. Gegen den 1. FC Köln II, Essen, Dortmund, aber auch Fortuna Köln, Borussia Mönchengladbach II und RW Oberhausen gingen die Preußen leer aus, da besteht jede Menge ergebnistechnischer Korrekturbedarf. Liest man zwischen den Zeilen, dann ist Hildmanns Plan, den SCP aus gutem Regionalliga-Format in den Status eines zukünftigen Spitzenteams hieven zu wollen.

Daube einsatzbereit

Ohne Zuschauer gibt es dabei mit Sicherheit das Debüt von Neuzugang Gerrit Wegkamp , der vom Drittligisten FSV Zwickau den Weg zum SCP fand. Der 27-Jährige ist praktisch ein Vorgriff in den Planungen für die Saison 2021/22. Fast ein Debüt ist zudem die Rückkehr von Dennis Daube in die Startelf. Der 31 Jahre alte Mittelfeldstratege sollte nach Jahren in den oberen drei nationalen Spielklassen (FC St. Pauli, Union Berlin und KFC Uerdingen) in Münster ein Schlüsselspieler sein. Seit Anfang November, und damit nach nur sieben Einsätzen, pausierte er verletzungsbedingt. „Er ist eine Option für die Anfangsformation, er fühlt sich gut“, freut sich Hildmann über den Re-Start des Routiniers. Der könne gleichermaßen die Sechser-Position, also die des zentralen defensiven Mittelfeldspielers, wie auch die sogenannte „Acht“ mit offensiverer Ausrichtung besetzen. Auch bei ihm gilt, so wie beim Projekt „sechs Niederlagen vergessen machen“, dass ein klarer positiver Trend her muss.

Holtby fehlt erneut

Auch die zuletzt angeschlagenen Offensivkräfte Jules Schwadorf und Joel Grodowski sind einsatzbereit. Zumindest für ein paar Minuten. Es fehlen neben Alexander Langlitz auch Joshua Holtby, der sich im Test gegen Schalke am Oberschenkel verletzte, sowie William Møller (Bänderdehnung) und Naod Mekonnen (Fußsohlenentzündung).

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Scherder, Hoffmeier, Heidemann – Daube, Erdogan, Remberg – Zahn, Wegkamp, Grodowski

Liveticker aus dem Stadion ab 13 Uhr: