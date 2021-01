Wenn am Samstag der Preußen-Bus gen Bergisch Gladbach fährt (14 Uhr) ist Osman Atilgan nicht an Bord. Sein 13. Einsatz im Preußen-Trikot muss einige Wochen auf sich warten lassen. Bis zur 90. Minute musste sich der flinke Stürmer am vergangenen Wochenende gedulden, ehe er beim 2:0-Heimsieg seiner Mannschaft gegen den SV Rödinghausen eingewechselt wurde. Und da sich der Angreifer bei seinem Kurzeinsatz einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hatte, ist noch etwas länger Geduld gefragt. Voraussichtlich bis Anfang Februar wird der 21-Jährige den Adlerträgern fehlen.