Als erste deutsche Spielklasse hat am ­Wochenende die Regionalliga West die Marke von 50 Prozent der zu angesetzten Partien überschritten. Das bedeutet: Diese Saison wird definitiv gewertet. Selbst wenn es jetzt noch zum großen Abbruch kommen sollte.

Preußen Münster könnte womöglich sogar halbwegs damit leben, schließlich geht es sportlich aller Voraussicht nach um nichts mehr. Außerdem fehlt jede Form von Einnahmen ohne Zuschauer, während die Angestellten natürlich weiter­bezahlt werden müssen. Andererseits möchte jeder Fußballer spielen. „Und wir haben schon auch eine ganz gute Stimmung nach dem 2:0 gegen Rödinghausen“, sagt Sportchef Peter Nie­meyer . Die Partie gegen den Vorjahresmeister war gut, eine der besten Vorstellungen dieser Serie. Das Bild, das der Verein in der leidigen Zeit abgibt, ist im Rahmen der Möglich­keiten kein schlechtes. „Ich lege schon Wert auf eine gewisse Grundidentifikation“, sagt Niemeyer mit Blick auf die derzeit nicht zugelassene Anhängerschaft des SCP.

Parallel arbeitet er im Hintergrund an Vertragsverlängerungen. „Ein, zwei Dinge können wir in den nächsten 14 Tagen hoffentlich fest­machen.“ Dominik Klann etwa lässt Bereitschaft erkennen. Personelle Anpassungen in diesem Winter sind hingegen fast ausgeschlossen.

Bangen muss der SCP um die Austragung der Partie am Samstag beim SV Bergisch Gladbach. Nicht wegen eines Mega-Lockdowns, sondern weil nach Schneefall und Tauwetter der Rasen bei den Rheinländern in keinem guten Zustand ist. Derweil startet laut Rahmenterminkalender die neue Saison an dem Wochenende vom 13. bis 16. August.