Preußen auf dem Weg nach Bergisch Gladbach – und zu neuer Größe

Der Tabellen-17. SV Bergisch Gladbach steckt erwartungsgemäß im Abstiegskampf. Schon in der Vorsaison blieb der Club wohl nur dank des Abbruchs in der Regionalliga. Prominente Namen finden sich im Kader kaum, auch Coach Helge Hohl ist den wenigsten ein Begriff. Allerdings ist der A-Lizenz-Inhaber mit 29 der mit Abstand jüngste Coach dieser Spielklasse. Im Grunde spielen die 09er für ihre Verhältnisse auch eine passable Serie, auch wenn sie im Hinspiel in Münster (0:4) chancenlos waren. In der Vorwoche kam mit Angreifer Patrick Friesdorf (FC Hürth/Oberliga) noch ein Angreifer. Zu Hause ist Bergisch Gladbach mit erst zwei Siegen und neun Zählern die zweitschwächste Mannschaft der Liga. Kein Team traf zu Hause seltener (sieben Tore). Fehlen werden am Samstag mit Ajet Shabani, Jens Bauer und David Mamutovic drei Stammkräfte. Ein Plus des Teams ist die gute Fitness. Hohl will gegen die Preußen ein besseres Pressing und einen besseren und ruhigeren Umgang mit Überzahlsituationen sehen.