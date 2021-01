„Die anhaltenden starken Regenfälle der vergangenen Tage lassen einen Spielbetrieb im Preußenstadion nicht zu“, meldet der SC Preußen Münster am Freitagnachmittag. Zu dieser Einschätzung sei am Freitag bei seiner Platzbegehung auch der Kreisvorsitzende Norbert Krevert gekommen, der daraufhin den Staffelleiter des WDFV informierte. „Aus technisch-organisatorischen und sicherheitsrelevanten Gründen“ käme eine zunächst diskutierte Verlegung der Partie auf den Kunstrasenplatz nicht in Frage.

„Wir sind Profis und hätten natürlich gerne Fußball gespielt. Die Entscheidung, das Spiel im Stadion abzusagen und auch nicht auf den Kunstrasen auszuweichen, ist aber absolut nachvollziehbar und auch vernünftig“, kommentiert Preußentrainer Sascha Hildmann, der am Nachmittag noch ein reguläres Abschlusstraining abhielt, die aktuelle Entwicklung. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.