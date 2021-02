Auch das Preußen-Heimspiel gegen Wuppertal fällt wie erwartet aus

Die Bestätigung für das, was seit vergangenem Sonntag alle ahnten, kam am Freitagmittag. Die Regionalliga-Partie zwischen Preußen Münster und dem Wuppertaler SV fällt aus. Bereits am Mittwoch musste das Nachholspiel gegen den SV Straelen, das an selber Stelle vorgesehen war, abgesagt werden.

Die Schneemassen auf dem Spielfeld ließen keinen anderen Schluss, die Platzkommission musste nur proforma zu Werke gehen. Die reichlich späte Nachricht verärgerte die Gäste allerdings massiv. „Ich bin auf 180“, sagte deren Sportchef und Ex-Preuße Stephan Küsters . Schließlich sei schon seit Tagen klar gewesen, dass nichts geht im Preußenstadion. Informiert wurde der Gegner aber erst jetzt. Ein neuer Termin ist weder für die eine noch für die andere Begegnung gefunden. Da die Verhältnisse in den nächsten ein, zwei Wochen nicht viel besser werden und der SCP am 3. März bei Alemannia Aachen antritt, wird es sich wohl noch eine Weile ziehen, ehe die Münsteraner wieder in der Reihe sind.

Trainingsplätze nicht geräumt

Von einem Spielrhythmus sind sie nun ohnehin meilenweit entfernt. Binnen fünf Wochen, vom 23. Januar bis 27. Februar, werden die Adler lediglich ein Spiel absolviert haben – das 1:0 in Homberg am letzten Samstag. Neben dem zweimal verschobenen Match gegen Straelen und der nun gecancelten Partie gegen den WSV wurde ja der Auswärtsauftritt in Aachen wegen eines Frauen-Länderspiels bereits vom kommenden Samstag nach hinten verlegt. Und ob in zwei Wochen gegen den 1. FC Köln II im Preußenstadion gespielt werden kann, ist überdies auch noch keineswegs gesichert.

Da auch die Trainingsplätze noch nicht geräumt werden konnten, können die Preußen – nach einem freien Sonntag – zu Wochenbeginn wohl noch nicht in den Normalbetrieb wechseln. Dass in den nächsten 14 Tagen noch ein Testspiel eingestreut wird, ist unwahrscheinlich.