Münster -

Von Thomas Rellmann

Weil alle Spieler einsatzfähig sind, sind in den nächsten Wochen bei den Preußen Enttäuschungen vorprogrammiert. 25 Profis stehen im Aufgebot, nur 18 schaffen es pro Partie ins Aufgebot und nur elf in die Startelf. Härtefälle lassen sich also nicht umschiffen.