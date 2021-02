Preußen, Lübeck, Edmonton – Warschewski vor seiner letzten Chance

Edmonton, Millionen-Stadt in der kanadischen Provinz Alberta. Heimat der Oilers, einem der herausragenden Eishockey-Teams aus der NHL. Oder auch Heimat der Eskimos, des Teams aus der Canadian Football League. Deutsche Stars gibt es hier auch mit Leon Draisaitl und Domink Kahun, sie gehören zum Inventar der Oilers und sind superpopulär. Einen gewissen sportlichen Bekanntheitsgrad erreichte die Stadt auch durch die Ausrichtung der Leichtathletik-WM 2001. Und Wayne Gretzky spielte hier, einer der größten Stars der NHL überhaupt. Eishockey also ist in der Stadt die Nummer eins.

Fußball zählt nicht gerade zu den herausragenden Sportarten in Edmonton, auch nicht in Kanada, auch wenn 2026 die WM hier in Teilen ausgetragen wird. Fußball in der Kicker-Diaspora. Die neugründete Canadian Premier League gibt es erst seit 2019, der Meister hieß seitdem zweimal Forge FC. Der Ort liegt nahe Toronto. Acht Teams spielen mit. Toronto FC und CF Montreal sind derweil in der Major League Soccer dabei. Fußball ist, na ja, Nischensport.

Vertrag für ein Jahr

Tobias Warschewski sucht hier sein Glück, er hat beim Edmonton FC einen Ein-Jahres-Vertrag unterzeichnet, der Angreifer wird auf der Homepage des Clubs als Hoffnungsträger angekündigt. Was nicht viel heißen soll, denn jeder Neuzugang ist beim in der letzten Saison chronisch erfolglosen FC ein Hoffnungsträger. Die Vorjahresbilanz: acht Spiele, ein Remis, sieben Pleiten.

Warschewski kam 2016 von Eintracht Dortmund zum SC Preußen Münster . Der lange Schlaks flog unter dem Radar der Scouts aus den Nachwuchsleistungszentren. In drei Saisons beim SCP bewegte er einiges, ein Versprechen auf die Zukunft. Neben 32 Partien in der Junioren-Bundesliga mit 15 Toren sowie vier U-19-Länderspielen verbuchte er immerhin 38 Einsätze bei den Profis, markierte vier Tore – ehe alles auseinanderbrach. Verletzungen, wenig Professionalität in der Reha, zu viel Gewicht, schlechte Einstellung. Damals versuchte Sportchef Malte Metzelder das Angriffstalent in geordnete Bahnen zu führen, Warschewski zog nach Münster, wurde praktisch rausgenommen aus seinem Dortmunder Umfeld, sollte in der SCP-Geschäftsstelle mitarbeiten. Am Ende half das nicht, die Trennung kam im Sommer 2019.

Ein Supertalent weniger, hier verliert sich die Spur zunächst. Beim Nord-Regionalligisten Phönix Lübeck kehrte er nach gut einem Jahr dank der Hilfe seines Freundes und Phönix-Tormanns Kevin Tittel zurück. Nach fünf Einsätzen und einem Tor endete das Engagement aber auch hier vorzeitig. Der Verein teilte mit, dass er sich in der Corona-Krise „nicht den Regeln eines Mannschaftssport gefügt habe“.

Neue Agentur

Nun aber Kanada. Warschewski, einst bei Gerd vom Bruch von einem Berater-Branchenriesen betreut, hat laut „Bild“ mit der Agentur „DC International Sports Management“ einen neuen Vertreter. Teamkollege Julian Ulbricht half bei der Anbahnung, der Ex-HSV-Spieler wechselt auch nach Kanada zu York FC.

Warschewski ist aber nicht der erste Ex-Preuße in Kanada. Der heute 32 Jahre alte und gebürtige Münsteraner Massih Wassey ist zweifacher Nationalspieler des Landes. Julian Büscher, Lebensgefährte von „Deutschland sucht den Superstar“-Sängerin Sarah Lombardi, kickte für K.W. United in Ontario und Cavalry FC nahe Calgary. Nun also ist Warschewski Vertragsspieler in Edmonton, Canadian Premier League – vermutlich seine letzte Chance im Fußball.