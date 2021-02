Der Rasen im Preußenstadion gilt seit Jahren als besonders anfällig. Einig sind sich alle im Verein, dass Norbert Heithaus daran unschuldig ist. Im Gegenteil. Der Platzwart rettet, was zu retten ist, investiert unendlich viel Zeit. „Ein echter Fachmann, der holt alles raus“, sagt Clubsprecher Marcel Weskamp. „Aber im Moment kann er wenig tun.“ Sechs Wochen nach dem bisher letzten Spiel gegen Rödinghausen am 16. Januar wird am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Köln II wieder an der Hammer Straße gekickt.