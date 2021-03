Liveticker: Preußen Münster - Rot-Weiß Essen

Münster -

Preußen Münster gegen RW Essen: Zum 76. Mal steigt am Samstag dieses Traditionsduell und zum 76. Mal liegen Spannung, Action und ganz viel Adrenalin in der Luft. Doch nachdem bereits das Hinspiel in Essen nur 300 Zuschauer hatte, steht jetzt das erste Geisterspiel zwischen beiden Clubs an. „Sehr schade“, wie Preußen-Trainer Sascha Hildmann befindet. Es gäbe viel zu sehen - wir berichten live ab 13.30 Uhr. Besser als nix ....