Eine letzte Minute. Das Ende seiner langen, bunten und ereignisreichen Spielerlaufbahn hätte sich Babacar N’Diaye vermutlich anders vorgestellt. Eine letzte Minute als Einwechselspieler in der Ostalb-Arena, eingewechselt für Marco Riemer, sein SC Preußen Münster verliert mit 0:1. Tristester Drittliga-Alltag am 3. März 2012. Sechs Wochen zuvor erzielte er sein letztes Profi-Tor, das zwischenzeitliche 1:1 bei RW Oberhausen, die Partie endete mit 2:2, keine 24 Stunden nach Abpfiff wird Trainer Marc Fascher beurlaubt beim Aufsteiger. Fascher, ausgerechnet Fascher, von dem N’Diaye sagt: „Er hat uns beim Aufstieg in die richtigen Bahnen gelenkt. Es gab immer Stress bei den Preußen, aber er hatte die Überzeugung und gab sie an die Mannschaft weiter.“ Eine lange Karriere ... Münster im Aufstiegsjahr ist keine Torfabrik, hat keine Tormaschine in den eigenen Reihen. N’Diaye ist mit neun Treffern in der Meistersaison 2010/11 der erfolgreichste Stürmer. Das Besondere dabei ist seine Quote: Aufgrund von Verletzungen kommt er nur auf 20 Einsätze, nur zwei über die komplette Spielzeit.