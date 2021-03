2:0 gegen den Wuppertaler SV – Preußen Münster siegt souverän

Im Stile einer Spitzenmannschaft hat sich Preußen Münster der zweiten von vier Aufgaben binnen zwölf Tagen entledigt. Ohne Schleifchen, aber doch souverän schlug der Tabellendritte den formstarken Wuppertaler SV zu Hause im Nachholspiel mit 2:0 (1:0). Zum elften Mal immerhin blieb der Regionalligist ungeschlagen. Nicht schlecht.

Zu Beginn deutete einiges auf einen Schlagabtausch hin. Über Joshua Holtby, Joel Grodowski, Gerrit Wegkamp und Alexander Langlitz , den Noah Salau in letzter Sekunde blockte (10.), kam es zum ersten Aufreger. Es folgten Versuche von Grodowski (12.) und Nicolai Remberg (15.) – die Hausherren setzten sich fest, ohne die hundertprozentigen Möglichkeiten zu kreieren.

Handspiel von Moritz Römling

Die bot sich dann Wegkamp in Form eines Elfmeters. Nach einer Holtby-Ecke landete der Ball irgendwie bei Marcel Hoffmeier, der ihn ins Getümmel zurückjagen wollte, dabei aber den Arm von Moritz Römling traf. Den Strafstoß verwandelte der Angreifer cool (17.). Der erste Preuße, der zweimal vom Punkt getroffen hat in dieser Saison – und das auch noch binnen vier Tagen. Vier Kollegen hatten zuvor schon vergeben. Verdient war die Führung allemal, denn das Geschehen hatte sich längst in die WSV-Hälfte verlagert.

Mit dem 1:0 musste Wuppertal kommen und tat das auch durch einen Fernschuss von Semir Saric, den Keeper Max Schulze Niehues mit Mühe parierte (26.). Auf der anderen Seite vereitelte Torhüter Sebastian Patzler einen Langlitz-Treffer nach Grodowskis Vorarbeit (28.). Die Partie war kurzweilig und intensiv mit so einigen Strafraumszenen, aber auch Fehlpässen. Eine Hiobsbotschaft gab’s für den SCP nach einer guten halben Stunde. Wegkamp musste mit muskulären Problemen runter, er war zuvor schon behandelt worden. Osman Atilgan bekam eine neue Chance, ging aber auf die rechte Seite, während Langlitz ins Zentrum rückte.

Langlitz mit neuntem Saisontreffer

Das Geschehen wurde immer zerfahrener bis zum Pausenpfiff. War aber schon okay, was die Preußen ablieferten. Aus der Kabine kamen sie mit einem abermaligen Grodowski-Solo, der diesmal aber den Querpass verpasste und Patzler anschoss (49.). Das hätte schon die Entscheidung sein können. Die überließ der Linksfuß generös Langlitz. Wuppertal war nach der Verletzung von Abwehrchef Christopher Schorch für einen Moment total unsortiert. Einwurf Julian Schauerte, präziser Holtby-Kopfball, und plötzlich freie Bahn für Münsters Top-Torjäger. Der blieb gelassen vor dem Kasten und machte seinen neunten Treffer (54.).

Noch klarer wurde es nach der Ampelkarte gegen Kevin Pytlik, der zweimal im Zweikampf vollkommen unnötig das Bein stehen ließ. Nach dem Foul an Grodowski gab es Gelb-Rot (61.). Den Preußen gab die Überzahl die Gelegenheit Kräfte in den englischen Wochen zu schonen, auch wenn sie Mateo Aramburu noch einen Schuss gestatteten (63.). Ansonsten lief der Abend so langsam aus. Grodowski hatte sich ein Tor in den Kopf gesetzt, ließ aber alle Gelegenheiten liegen (81., 88., 90.). Sein Profi-Debüt gab in den Schlussminuten noch A-Junior Deniz Bindemann. Er rückt erst 2022 zu den Senioren auf.SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Scherder, Hoffmeier, Heidemann – Daube (71. Erdogan) – Holtby (86. Bindemann), Remberg (79. Klann) – Langlitz, Wegkamp (33. Atilgan), GrodowskiWSV:Patzler – Pytlik, Schorch (51 Nesseler), Salau – Rodrigues Pires – Erwig-Drüppel (64. Tasdemir), Saric, Uphoff (46. Hagemann), Römling – Königs, Aramburu (75. Ametov)Tore: 1:0 Wegkamp (17./HE), 2:0 Langlitz (54.) – Gelb: Römling, Aramburu, Königs – Gelb-Rot: Pytlik (61.)