Eine Neuordnung im Bereich der Jugend-Trainer nimmt Preußen Münster zur neuen Saison vor. Nach Arne Barez, der im vergangenen Herbst zur Fifa wechselte, gibt auch sein Kurzzeit-Nachfolger bei den A-Junioren, Janis Hohenhövel, den Posten wieder ab. Er bleibt dem Club aber als Assistent von Sportdirektor Peter Niemeyer mit dem Blick für Vereinsentwicklung erhalten. Mit Martin Kastner feiert zudem ein alter Bekannter sein Comeback in der Talentschmiede.

Bekannt war bereits, dass der bisherige Scoutingleiter Kieran Schulze-Marmeling die U 23 von Sören Weinfurtner (jetzt Sportlicher Leiter Nachwuchsbereich) weiterführt, Co-Trainer Daniel Feldkamp bleibt an Bord.

Glasbrenner und Krüsmann rücken auf

In der U 19 heißt der neue Chefcoach Tobias Harink . Der 30-Jährige rückt aus der U 17 auf und bringt seine Assistenten Julian Fuhrmann und Henry Hupe mit. Bei den B-Jugendlichen ersetzen Moritz Glasbrenner und Dominik Krüsmann das Trio. Beide rutschen aus der U 15 nach oben.

Die U 16 wiederum übernehmen Marcus Feldkamp (bislang Coach der U 12) und der ehemalige Augsburger André Niebeler von Carsten Schlamann und Stefan Graber, der mit Nils Amberger (bisher U 13) als zweiten Mann wiederum die U 15 unter seine Fittiche bekommt. Der U 14 bleiben Tommy Indlekofer und Nicolas Müller treu. Der Coesfelder A-Lizenz-Inhaber Patrick Steinberg und Stephan Edelhäuser, der beim Philippka-Verlag arbeitet und bisher im Junioren-Bereich von Borussia Münster aktiv war, lösen Jan Plagge und Amberger als U-13-Coaches ab.

Kastner kehrt zurück

Wieder an Bord ist Kastner, der schon vor knapp 20 Jahren im SCP-Nachwuchs einstieg, viele Erfolge feierte, dann vier Jahre bis 2016 die Senioren des TuS Hiltrup anleitete und nach zwei weiteren Jahren an der Hammer Straße (U 17) vor knapp drei Jahren eine Pause einlegte. Nun kehrt er als Coach der U 12 zurück an die Basis, Malte Haumer, der als Co-Trainer dabei bleibt, und der U-23-Spieler Jan Klauke unterstützen ihn.

„Wir haben zwar mehrere Wechsel auf den einzelnen Positionen, die Gesichter bleiben aber vielfach dieselben“, sagt Weinfurtner, der mit Niemeyer und Jugend-Koordinator Andreas Lübke erstmals die Planung übernommen hat.