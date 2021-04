Hat er das gerade wirklich getan? Die Zuschauer in der altehrwürdigen Lohrheide rieben sich verwundert die Augen. Das eine oder andere Tor hatte Patrick Kirsch in dieser Saison schon beigesteuert. Aber so wie nach dem Treffer zum 1:0 beim VfL Bochum II (Endstand 2:1) hatten weder er noch irgendein anderer Preuße das jemals zuvor gefeiert. Erst ein Salto, dann ein Flickflack. Da staunte jeder im Rund. Nur Babacar N’Diaye nicht. Der holte in der entscheidenden Sekunde den Ball aus dem Netz, den Kirsch gerade erst hinein geköpft hatte. Die Artistik hatte er im Sportstudium gelernt. Gekonnt ist gekonnt. „Das ist einfach so passiert.