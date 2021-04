Spitzenspiel ohne Sieger - Preußen Münster trennt sich 1:1 von Borussia Dortmund II

Sieg über RW Essen, Punktgewinn gegen Borussia Dortmund II – der SC Preußen Münster hat den beiden ersten Aufstiegsanwärtern in der Rückrunde die Zähne gezeigt. Und Trainer Sascha Hildmann konnte sich über ein Remis zum 49. Geburtstag freuen. „Die Mannschaft hat mir ein Geschenk gemacht“, freute er sich über die Leistung seiner Schützlinge.

Das 1:1 (1:1) gegen Spitzenreiter Dortmund war hochverdient. Den Rückstand durch Kolbeinn Finnsons (9.) glich Gerrit Wegkamp (12.) postwendend aus. 14 Partien ist die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann nun ungeschlagen und in der Rückrunde gemeinsam mit dem BVB II der Maßstab in der Regionalliga West. „Spitzenreiter, Spitzenreiter hej,hej“, so jubelten die Dortmunder, als ob sie in Münster den Titel schon gewonnen hätten.

Auch Dortmunds Coach Enrico Maaßen war rundum zufrieden: „Das 1:1 war gerecht. Das war das erwartet schwere Spiel auf schwierigem Grund.“ Der BVB habe gut verteidigt, er sei nicht traurig über die Punkteteilung – das klang nach Respekt vor dem wiedererstarkten SCP, dem Rangdritten.

Wegkamp nach Verletzungpause direkt in der Startelf

Münster hatte, zumindest etwas überraschend, Mittelstürmer Gerrit Wegkamp nach überstandenen Oberschenkelproblemen in der ersten Elf. Zudem war auch Okan Erdogan erste Wahl, weil der gesperrte Alexander Langlitz ersetzt werden musste.

Die Partie begann furios. Als Kolbeinn Finnsson nach neun Minuten zum 1:0 traf, machte Münsters Verteidiger Marcel Hoffmeier am langen Pfosten nicht die beste Figur. Doch der SCP antwortete im Stil einer Spitzenmannschaft keine drei Minuten später. Einen Freistoß von Dennis Daube bugsierte Gerrit Wegkamp zum 1:1 ins Tor. Ein bisschen Kopf, ganz viel Schulter war dabei, es hätte auch Brust oder Keule sein können – Hauptsache der Ausgleich. Hildmann: „Gerade vor der Pause ist vieles im taktischen Bereich so aufgegangen, wie wir es uns vorgestellt haben.“

34. Spieltag, Saison 2020/21: Preußen Münster - Borussia Dortmund 2 1/17 Am 34. Spieltag stand ein Spitzenspiel auf dem Programm: Der SC Preußen Münster empfing Borussia Dortmund 2. Foto: Jürgen Peperhowe

Der SCP wollte als Tabellendritter den Abstand auf die Dortmunder, die aktuell Platz 1 belegen, verkürzen. Es ging zur Sache - wie hier im Zweikampf von Simon Scherder gegen BVB-Toptorjäger Stefan Tigges. Foto: Jürgen Peperhowe

Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe - immer umkämpft wie in dieser Szene das Duell zwischen Dennis Daube (l.) gegen Alaa Bakir. Foto: Jürgen Peperhowe

Mit einem Heimsieg wollte Münster näher an den Tabellenzweiten RW Essen heranrücken. Doch bereits in der 9. Spielminute musste der SCP den 0:1-Rückstand hinnehmen. Foto: Jürgen Peperhowe

Doch bereits wenige Minuten später konnte sich Münsters Stürmer Gerrit Wegkamp (l.) als Torschütze mit Simon Scherder über den Ausgleich in der 12. Minute freuen. Foto: Jürgen Peperhowe

Auch wenn in dieser Szene SCP-Keeper Maximilian Schulze Niehues zupacken musste, verbuchten die Adlerträger in der ersten Halbzeit leichte Feldvorteile. Foto: Jürgen Peperhowe

Es blieb weiter eine umkämpfte Partie - hier behauptet Nicolai Remberg (l.) den Ball gegenüber einem Dortmunder Gegenspieler. Foto: Jürgen Peperhowe

Zusätzlich auf die Probe gestellt wurden die 22 Akteure auf dem Rasen vom Wetter.... Foto: Jürgen Peperhowe

Rund 15 Minuten sorgte Niederschlag und leichter Schneefalls für schwierige Spielbedingungen. Foto: Jürgen Peperhowe

Der zweite Spielabschnitt blieb torlos... Foto: Jürgen Peperhowe

Mit einem 1:1-Remis trennten sich Preußen Münster und Borussia Dortmund 2. Foto: Jürgen Peperhowe

Der SCP blieb somit im 14. Spiel hintereinander ungeschlagen. Foto: Jürgen Peperhowe

Es folgen weitere Impressionen vom Spiel.... Foto: Jürgen Peperhowe

Und der SCP legte gerade durch Joel Grodowski nach. Also nicht mit dem Erfolg eines Treffers, aber Münsters Nummer 9 hatte zwei große Einschussmöglichkeiten. Erst hätte er fast ein schönes Solo zur Führung vollendet, dann konnte er einen tollen Pass von Wegkamp (22.) nicht verwerten. Grodowski wie immer brandgefährlich, aber auch wie so oft ohne die allerletzte Konsequenz beim Abschluss.

Schwierige Wetterbedingungen

Der SCP drängelte jetzt, übernahm das Zepter und stand sich nur einmal selbst im Weg, als Jannik Borgmann ein Rückpass misslang und Richmond Tachie erst im letzten Moment von Simon Scherder gestoppt werden konnte.

Das alles passierte, als der April mit einer ruppigen Note mal so richtig aufdrehte mit Schnee, Hagel und Wind. Der SCP genoss den leichten Vorteil, mit dem Wind im Rücken angreifen zu können – wobei Genuss etwas anderes beim Fußball ist. Schiedsrichter Kevin Domnick kannte keine Gnade und schickte die Teams nicht kurzfristig in die Katakomben. Als plötzlich der Wind abflachte und die Abendsonne auftauchte, beruhigte sich das Geschehen. Der Spitzenreiter hatte den ersten Sturm und Drang der Hausherren überstanden.

Nicolai Remberg und Joel Grodowski (54.) hatten nach der Pause die erste große Doppelchance zur Führung. Im Gegenzug lag ein Elfmeter in der Luft, als Jannik Borgmann den BVB-Akteur Haymenn Bah-Traore grenzwertig im Strafraum traf, wenig später scheiterte Steffen Tigges an SCP-Torwart Max Schulze Niehues.

Gerechtes Endergebnis

Das Spiel blieb weiter intensiv, aber ohne die ganz großen Torszenen, vielleicht hatten die Hausherren einen leichten optischen Vorteil. Voll ins Risiko gingen die Borussen andererseits auch nicht – ob sie wussten, dass RW Essen auf dem besten Weg war beim SV Rödinghausen (1:1) entscheidend Feder zu lassen?

Dann die Preußen, der eingewechselte Jules Schwadorf mischte die rechte Seite auf, doch Remberg kam nicht zum Abschluss. Wenig später köpfte Borgmann gefährlich auf das BVB-Tor. Wenige Minuten vor Schluss hätte das der Siegtreffer sein können.

Einen Tacken näher am Sieg: Vielleicht der SCP. Aber, am Ende des Tages, ein Unentschieden der besseren Kategorie, ein Remis, mit dem beiden Seiten leben konnten. Der BVB ist auf dem Weg in die 3.Liga. RW Essen bleibt wohl nur Rang zwei.