Münster -

Zum ersten Mal geraten die Preußen in diesen Tagen – unverschuldet – in Corona-Turbulenzen. Das Heimspiel gegen den SV Lippstadt fiel am Samstag aus, nachgeholt wird es nun am Mittwoch auch nicht. Mit dem Ausfall der Partie in Düsseldorf summiert sich die Pause auf dreieinhalb Wochen.