Es sind die raren Momente, in denen alles von einem abfällt. Marco de Angelis steht auf der Terrasse des Café Uferlos, sein Blick geht über den Aasee zwischen den Weiden hindurch. Er hat Wort gehalten, dem Verein gegenüber und sich selbst gegenüber. Der Mai im Jahr 2011 wird zu einer einzigen Partysause, die Preußen feiern sich, der Aufstieg in die 3. Liga ist perfekt. Im Hintergrund wummert Partymusik, alle sind da, Spieler, Trainer, Funktionäre, Unterstützer. Marco de Angelis zieht an der dicken Zigarre. Kein Mensch weiß, warum das ein Zeichen für ein Siegerfest sein soll, aber er und sein Freund Hannes Pfeifer tun es trotzdem. Denn es ist der Augenblick des Siegers, des Gewinners, des Aufsteigers. Darauf hat „MdA“ sechs Jahre lang warten müssen. Genau in diesem Moment ist er mit sich und der Welt im Reinen. Der perfekte Moment. Münster, Preußen, der Aasee, Aufstieg. So perfekt. Der Wirtschaftsjurist aus Münster erlebt eine Dekade als Präsident des Clubs, die es in sich hat. „Die Frage, ob ich aufhöre, hat sich mir keine Sekunde gestellt. Für mich gab es nur die Möglichkeit, mit voller Kraft weiterzumachen. Das hat Kraft und Körner gekostet“, blickt er heute zurück.