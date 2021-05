Auch wenn es gerade in der Liga sportlich nur noch bedingt um etwas geht, fiebert Niklas Heidemann den sieben, acht Partien, die im Mai noch anstehen entgegen. Der Linksverteidiger des SC Preußen, der seit einer Oberschenkelverletzung Anfang Februar seinen Stammplatz an Lukas Frenkert verloren hat und nur noch dreimal in der Startelf stand, möchte sich zeigen, anbieten, seine Chance suchen. „Nach den dreieinhalb Wochen Pause sind die Karten neu gemischt“, sagt er.