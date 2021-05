Die beiden Capitanos ärgern den Chef noch heute gerne. „48 oder besser 72 Stunden vor dem Anpfiff ist der nicht ansprechbar.“ Stefan Kühne und Patrick Kirsch machen sich einen Spaß draus, ihren einstigen Trainer Marc Fascher zu foppen. Der antwortet: „Diese Schweinehunde …“ Aber es ist schon etwas Wahres dran. „Ich bin immer angespannt. Das brauche ich, davon habe ich immer gelebt und versucht, es in Energie umzuwandeln und auf die Mannschaft zu übertragen.“ Am 6. Mai 2011 hätte der Stress eigentlich gedrosselt sein müssen. Zwölf Punkte Vorsprung vier Spiele vor Ende. Gegen Borussia Mönchengladbach II reichte ein Remis für die Meisterschaft. Die Aufstiegsparty war im Hintergrund längst vorbereitet. Allen war klar: Hier brechen heute die Dämme. Von wegen gelassen Fascher also gelassen am Rand, die Hände in er Hosentasche, ein paar flotte Sprüche zur Bank oder ins Publikum? Natürlich nicht. „Ich war selbst beim 2:0 noch total fokussiert. Erst als Mehmet Kara den Elfmeter zum 3:0 verwandelte, wurde ich lockerer.