Preußen Münster meldet sich mit Sieg aus der Zwangspause zurück

Marcel Hoffmeier und sein Bruder Kevin, der beim SV Lippstadt spielt und mit dem er gemeinsam heimfuhr, trafen erstmals nach längerer Wartezeit aufeinander.Warum haben Sie es den Fotografen unmöglich gemacht einen Zweikampf unter Zwillingen zu erwischen?Hoffmeier: Das haben sie wirklich nicht hingekriegt, oder? Wir sind uns aus dem Weg gegangen, spielen ja auch beide auf der rechten Seite. Wir gehen also im Guten auseinander, wie geplant.Trotzdem ein komisches Gefühl für Sie?Hoffmeier: Ja, das war definitiv so. Es war zwar irgendwie klar, dass es so kommen würde, je höher wir es im Profibereich schaffen. Das war ja auch bei den Bender-Zwillingen in der Bundesliga so. Aber seltsam war es schon.Tun Ihnen die Ex-Kollegen, die anfangs sehr gut mitgespielt haben, etwas leid?Hoffmeier: Ja, zumal sie in Essen ja auch zuletzt fünf kassiert haben. Neun Gegentore in zwei Spielen sind schon hart. Aber ich denke natürlich zuerst an uns. Wir haben uns anfangs schwergetan. Vielleicht waren die dreieinhalb Wochen Pause doch nicht so gut.