Preußen haben mit Fortuna Köln noch eine Rechnung offen

Immerhin schon 48 Pflichtspiel-Vergleiche ist das Aufeinandertreffen zwischen Preußen Münster und Fortuna Köln alt. Die Bilanz spricht für den SCP mit 21 Siegen und elf Unentschieden, während 16 Partien verloren wurden. Und mit 88:72 ist das Torverhältnis auch aufseiten der Preußen. Damals, in der Regionalliga-Saisson 1967/68 gewann der SCP am 22. Oktober, es war der zwölfte Spieltag, mit 5:2 gegen die Fortuna die Premiere. Falk Dörr (2), Dieter Reh (2) und Manfred Podlich trafen, Münster war Neunter nach diesem Sieg, Köln Drittletzter. Aktuell hat die Fortuna sich in der Regionalliga wieder stabilisiert und nur eines der letzten sieben Spiele (0:1 gegen Dortmund II) verloren. Mit Blick auf die neue Saison wurden mit Sascha Marquet und Dimitrij Imbongo schon zwei Spieler verpflichtet. Der 31 Jahre alte Marquet kommt vom Regionalligisten TSV Steinbach und ist im linken Mittelfeld anzufinden. Er kommt auf 257 Regionalliga-Einsätze. Imbongo wechselt vom spanischen Drittligisten FC Barakaldo in die Südstadt. Er hat Drittliga-Praxis in Großaspach und Darmstadt gesammelt.