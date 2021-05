Am 11. Mai 2019 erlebte Marc Lorenz ein Deja-vu. Gerade war er am 37. Spieltag mit dem Karlsruher SC vorzeitig in die 2. Liga aufgestiegen. Ort des Geschehens: das Preußenstadion. „Da hatte ich natürlich sofort wieder die Bilder vor Augen“, sagt der gebürtige Münsteraner und meint natürlich das Meisterspiel gegen Gladbach, das ziemlich genau acht Jahre vorher an selber Stelle stattfand. Zu den Leistungsträgern zählte er damals mit 20 Jahren noch nicht. Das Potenzial des 2009 aus der Schalker Knappenschmiede zurückgekehrten Linksfußes deutete sich immerhin an. „Marc ist ein ganz feiner Mensch. Ich war sogar auf seiner Hochzeit eingeladen, dabei war er immer nur die Nummer 12 oder 13“, sagt sein einstiger Trainer Marc Fascher. Der „Fischkopp“ war es, der Lorenz riet, die Komfortzone vor der Haustür zu verlassen.