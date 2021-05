Münster -

Ein Heimspiel hat der SC Preußen Münster, der zudem noch dreimal in der Fremde antreten muss, in dieser Regionalliga-Saison noch. Am 29. Mai gegen RW Oberhausen. Und das könnte eventuell doch vor Zuschauern ausgetragen werden, wie aus einer Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen hervorgeht. Wartet da ein kleines Bonbon auf die Fans?