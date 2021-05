Die Erfolgsgeschichte von Deniz Bindemann hätte auch am Samstag nicht enden müssen. Als er nach 15 Minuten beim FC Wegberg-Beeck den Ball zur vermeintlichen Führung für Preußen Münster über die Linie drückte, drehte der 18-Jährige bereits zum Jubeln ab. Es wäre sein achter Treffer im neunten Spiel gewesen, doch Schiedsrichter Cedric Gottschalk hatte Abseits gesehen. Mehr als umstritten, aber nun ... An der Einschätzung, dass der SCP da ein Juwel in seinen Reihen hat, änderte die Szene nichts. Drei Tage zuvor hatte er mit drei Toren bei Fortuna Düsseldorf II seinen bisher besten Auftritt erlebt, dazu noch mit engagierter Arbeit im Rückwärtsgang geglänzt. Reden sollte das Talent dennoch nach wie vor nicht. Zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Rummel seien nicht gut, so die Erklärung von Sportchef Peter Niemeyer und Coach Sascha Hildmann.