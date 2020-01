David vs. Goliath: Träumen ist doch wohl erlaubt...

Preußen Münster gegen Bayern München , das dürfte auch das sein: Klein gegen Groß; David gegen Goliath; Schwarz gegen Weiß; Profifußballer gegen Weltstars; Drittliga-Spezialisten gegen Länderspiel-Sammler; lokale Helden gegen kickende Popstars; Ralf Loose gegen Pep Guardiola .

„Wir werden an unsere Grenzen stoßen“, vermutet Loose, der in seine zweite Saison als Coach der Preußen geht. Sein offizieller Auftrag an seine Spieler lautet: „Wir wollen ein gutes Ergebnis erreichen.“ Das klingt nicht nach dem Glauben an eine Sensation, denn es wäre wirkliche eine der größten Pokal-Sensationen überhaupt in dem seit 1935 ausgetragenem DFB-Pokal . Preußen Münster bezwingt Bayern München. Gegen eine der weltbesten Vereinsmannschaften nach 90 Minuten siegreich bestehen zu können, scheint unmöglich, undenkbar. Also bitte, wie soll das gehen?

Loose, der stoische Westfale, kennt das Rezept, er hat als Coach eine Episode in der Pokal-Historie verfasst. Lange ist das nicht her, als er mit dem Zweitligisten Dynamo Dresden nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 gegen Bayer Leverkusen gewann. Das war 2011. Und ein Jahre später, damals unter dem Trainer Pavel Dotchev, kegelte der SC Preußen Münster nach zweimaligem Rückstand Erstligist Werder Bremen mit 4:2 raus.

Sensationen, das Unmögliche möglich machen im DFB-Pokal, hat zwangsweise viel mit den Bayern zu tun. Die Bayern sind seit Jahrzehnten, nur selten unterbrochen von kleineren Krisen, die Top-Adresse des deutschen Fußballs. Wer gegen die Bayern gewinnt, dem gelingt gleichzeitig auch ein Husarenstück.

► Wie dem Drittligisten FV Weinheim 1990, der Drittligist gewann mit 2:0.

► Wie Vestenbergsgreuth, der damalige Regionalligist gewann mit 1:0 gegen die Elf von Giovanni Trapattoni im Jahr 1994.

► Wie dann 1. FC Magdeburg in der 2. Runde im Jahr 2000 mit dem 5:3 nach Elfmeterschießen.

Immer waren die Bayern Meister geworden, wenn es zuvor im Pokal was auf die Mütze gab. Der FCB kommt als Doublesieger nach Münster, als Halbfinalist der Champions League, mit sechs Weltmeistern im Kader. Vermutlich dürfte die Elf, die am Sonntag um 16 Uhr ins Preußenstadion einlaufen wird, wesentlich mehr mit einer Stammelf der Bayern zu tun haben, als es gerade am Mittwoch beim 0:2 im Supercup bei Borussia Dortmund der Fall war.

Loose ist nun 51 Jahre alt, ein Bundesliga-Haudegen als Spieler mit über 200 Erstliga-Einsätzen, seine damalige Position des Liberos gibt es heute nicht mehr.

Josep „Pep“ Guardiola i Sala aus Santpedor in Katalonien gilt als Modernisierer des modernen Fußballs. Mit dem FC Barcelona gewann er in vier Jahren 14 Titel, alles was in Spanien und Europa wichtig ist. Seine Spielidee, ja seine Philosophie von Fußball, ist en vogue. Es gibt nicht wenige die befürchten, wenn „Pep“ die Passmaschine Bayern anwirft, dass dann der SC Preußen untergeht. Das Schlimmste wäre, wenn die Gastgeber, eine gestandene Drittliga-Truppe, nicht mehr an den Ball kommt, weil sich die Stars von der Isar in ihren Zuspiel-Stafetten gar nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Das Rezept gegen die Bayern könnte so aussehen: Die erste Angriffslinie aggressiv angehen, bei Ballbesitz mit Chipbällen agieren und versuchen, Fouls zu ziehen. Beispiel: Jerome Boateng verteidigt nahe an der Mittellinie, weil Bayern immer „hoch verteidigt“. Und Münsters gechipter Offensivball bringt den schnellen Marcus Piossek in Position und er kann nur durch ein Foul gestoppt werden.

„Räume“ ziehen ist ein anderer Stichwort, den Gegenspieler verwirren, in dem man „zwischen den Linie“ agiert, Beispiel: Marcel Reichwein „parkt“ nicht bei seinem Gegenspieler, nehmen wir mal dafür Dante, sondern ist ständig in Bewegung. Zudem müssen die Preußen die Passwege schließen, mit schnellen Spitzen agieren, auf den Ball gehen. Und zudem auf eine mögliche Überheblichkeit des Gegners setzen. So einfach ist das also im Fußball-Deutsch.

Alle anderen Teams haben das in der letzten Saison vermutlich genau so versucht. Und sind zum Teil glorreich gescheitert. Nur Borussia Dortmund, der FC Augsburg, Manchester City und gleich zwei Mal Real Madrid zwangen den FCB in die Knie. Alles in allem Teams, die die Preußen beim Scouting nicht gerade auf dem Radar haben.

Die Bayern haben den SCP observiert. Der Scout sah die Preußen gegen Rostock (3:4) und Cottbus (0:0), Bedrohliches konnte er wohl nicht nach München funken. Aber am Sonntag ist Pokal, der Tag aller Tage für Außenseiter. Die Wettanbieter geben 20 Euro für einen Euro Einsatz zurück, wenn der SC Preußen gewinnen sollte. Träumen ist doch wohl noch erlaubt.