Lotte/Münster -

Lotte bärenstark in der Verteidigung, Münster zu schwach in der Offensive. Die Mannschaft von Trainer Nils Drube macht einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt, der SCP verpasst den Anschluss nach oben wieder ein bisschen mehr. Am Samstag steht das Derby im eigenen Stadion gegen den VfL Osnabrück an.