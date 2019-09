Halle/Münster -

Crisis? What Crisis? - So nannten Supertramp 1975 ihr viertes Studioalbum. Unter diesem Motto steht 44 Jahre später auch die Auswärtsfahrt des Fußball-Drittligisten Preußen Münster zum Spitzenreiter Hallescher FC. Die Preußen stehen aktuell auf Rang 16 der Tabelle. Aber von einer Krise will keiner etwas wissen. Warum nicht, erfahren Sie hier live ab 13 Uhr …