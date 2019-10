Ingolstadt/Münster -

Der SC Preußen Münster kehrt ohne Punkte von seinem Gastspiel in Bayern zurück. Mit 2:3 verloren die Adlerträger beim FC Ingolstadt, nachdem sie zunächst mit 2:0 in Führung gelegen hatten. Alle Höhepunkte des Spiels finden Sie in unserem Ticker zum Nachlesen.