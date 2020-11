Münster -

"Sogar Platz eins ist noch drin": SCP-Spieler Okan Erdogan hat in einem Interview unter der Woche klar Stellung bezogen. Bei den Preußen geht was. Um ganz oben dranzubleiben, ist ein Sieg am heutigen Samstag (Anstoß 14 Uhr) gegen die zweite Garde von Fortuna Düsseldorf Pflicht. Mit unserem Liveticker sind Sie immer auf Ballhöhe.