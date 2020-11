Preußen Münster verliert mit 0:2 bei Fortuna Köln

Köln/Münster -

Wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga West hat der SC Preußen Münster am Mittwochabend am 17. Spieltag im Kölner Südstadion liegen gelassen. Mit 0:2 unterlag der SCP Fortuna Köln. Nach zuletzt drei Siegen in Serie ist dies ein schmerzhafter Rückschlag für das Team von Coach Sascha Hildmann. Der Spielverlauf zum Nachlesen.