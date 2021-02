Re-Live: Preußen drehen Spiel gegen Köln II in der Nachspielzeit

Münster -

Regionalligist Preußen Münster ist nach dreiwöchiger Spielpause mit einem spektakulären Heimsieg zurückgekehrt. Gegen den 1. FC Köln II verwandelte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann in der Nachspielzeit ein 1:2 in ein 3:2. Die Tore für den SCP erzielten Alexander Langlitz, Joel Grodowski und Lukas Frenkert. Alle Höhepunkte der Partie finden Sie in unserem Ticker zum Nachlesen.