Langehanenberg und Damsey antworten im Vollgas-Modus

Schon vor gut drei Wochen war es Damsey bei der letzten Station der Weltcup-Saison in ’s-Hertogembosch gelungen, seine Reiterin zu überraschen. So gut wie nie hatte sich der 17 Jahre alte Hengst präsentiert und Helen Langehanenberg (RV St. Georg Münster) „mächtig stolz“ gemacht. Doch nun, passend zum Weltcup-Finale in Göteborg, setzte Damsey noch einen drauf – Platz drei hinter Isabell Werth mit Weihegold und Laura Graves (USA) mit Verdades. Karriere-Bestleistung, ein Weltklasse-Auftritt – was will man mehr?

Nichts, Langehanenberg war einfach nur glücklich mit ihren Auftritten vor 11 500 Zuschauern im Scandinavium. „Damsey war fantastisch und hat mich fast sprachlos gemacht. Es hat alles ohne Wenn und Aber geklappt, jede Schwierigkeit hat er perfekt gemeistert“, sagte die Dressurreiterin, die zum Ende der Kür aber noch einmal Schwerstarbeit verrichten musste. Auf der Schlusslinie rauschte ihr vierbeiniger Partner auch durch das rhythmische Klatschen des Publikums animiert im starken Trab dem Ende entgegen – und wäre fast über das Ziel hinausgeschossen. „Ich vertraue Helen wirklich, aber da war ich mir nicht mehr ganz sicher“, sagte der schwedische Richter Magnus Ringmark, auf den Langehanenberg und Damsey zugeritten waren, mit einem Lachen. „Damsey war on fire und kaum zu bremsen. Über mangelnde Motivation kann ich mich bei ihm halt nicht beschweren. Es freut mich einfach, dass er mit seinen 17 Jahren noch so viel Lust hat und sich zeigen will.“

Gezeigt hat Damsey in Göteborg, wo Langehanenberg 2013 einst das Finale mit Damon Hill gewonnen hatte, dass er an seinen guten Tagen nahe an der Weltspitze ist. 86,571 Prozent waren es für das Duo, das nur knapp hinter Graves (87,179 Prozent) und Titelverteidigerin Werth lag, die mit 88,871 Prozent den dritten Sieg beim Weltcup-Finale in Serie feierte. „Da ist nicht viel Platz dazwischen, wir haben uns herangetastet“, meine Langehanenberg, die erst seit Februar 2016 mit Damsey arbeitet und den Beweis, ihn in die Weltklasse zu bringen, längst sichtbar angetreten hat.

Mit den Leistungen in der Weltcup-Saison inklusive des Höhepunktes beim Treffen der Besten in Göteborg wären die 36-Jährige und Damsey eigentlich Kandidaten für die deutsche Equipe, die bei der EM in Rotterdam selbstredend als Favorit gilt. Doch schon im September 2018 bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) gehörte das Paar nicht zur Auswahl von Bundestrainerin Monica Theodoresu, die angesichts von Damseys fortgeschrittenen Alter und den sich daraus ergebenen Perspektiven auf andere Reiter-Pferd-Kombinationen gesetzt hatte. „Die Antwort, dass er nicht zu alt ist, hat Damsey jetzt gegeben. Unser Ziel war Göteborg, das hat super geklappt. Und wenn der Tag kommt, dass er keine Lust mehr hat, wird er es mir zeigen, da bin ich mir sicher“, so Langehanenberg.

Die Deutschen Meisterschaften in Balve sowie der CHIO in Aachen, beides EM-Sichtungen, hat die Team-Weltmeisterin 2014 als kommende Stationen mit Damsey im Visier. Jetzt aber hat der „Oldie“ eine Pause. „Eine Zwangspause. Er weiß noch nichts von seinem Glück und könnte schon wieder los“, sagte Langehanenberg mit einem Schmunzeln. Dass er dafür die Power hat, dürfte nicht erst seit der Schlusslinie im Scandinavium klar sein.