Schon in guter Form

Die Turniersaison nimmt langsam Fahrt auf. Zwar ist der Kalender noch überschaubar, die heimischen Reiter präsentieren sich aber bereits in guter Form. Das zeigte sich auch beim Indoor-Geländeturnier des RV Telgte-Lauheide, das gleichzeitig der Auftakt für den Junior-Potts-Pokal und den Potts-Pokal war.

Dass aber auch ein Hallenturnier ein wenig von Petrus abhängig ist, zeigte sich vor allem am zweiten Turniertag. „Das lag wohl an dem schäbigen Wetter“, sah Andrea Korte die Ursache für die etwas kleineren Starterfelder am Sonntag. Trotzdem war die Turnierleiterin zufrieden – auch was den rein sportlichen Part betraf. Alle Siege gingen an Sportler aus dem Kreisreiterverband Warendorf, drei davon blieben gleich beim Gastgeber. Das machte die Auswertungen für die beiden Pokalserien deutlich einfacher.

Reiten: Hallenturnier des RV Telgte-Lauheide 1/15 Impressionen vom Indoor-Gelände-Turnier des RV Telgte-Lauheide auf der Reitanlage Korte am 22. und 23. Februar 2020. Foto: René Penno

Im Geländereiterwettbewerb, der ersten Wertung für den Junior-Potts-Pokal, setzte sich Leonie Beier vom RV Enniger-Vorhelm durch. Mit ihrer Runde auf Ding Dong überzeugte sie die Richter, die kaum etwas auszusetzen hatten und dafür die Wertnote 8,6 zückten. „Das wäre Meckern auf hohem Niveau“, fasste Richterin Lina-Sophie Otto den Ritt mit wenigen Worten zusammen. Wie gewohnt wurden alle Ritte kommentiert und Tipps mit auf den Weg gegeben. Bei Leonie Beier und Ding Dong aber gab es nicht viel zu sagen.

Auch nicht bei Paul Suttorp (RV Alverskirchen-Everswinkel), der sich mit Schierensees Heart and Soul und der Wertnote 8,2 auf Rang drei in der Prüfung einreihte und dafür den Sonderpreis für den besten Jungen erhielt. In der Pokalwertung bedeutet das Rang zwei für ihn, vor Anna-Lisa Lackhove (RV Ostbevern) mit Trust Connection und Elisa Kaspareit (RV Warendorf) und Daryus.

Noch sehr kompakt

In die Wertung für den Potts-Pokal flossen die Ergebnisse der Prüfungen auf E- und A-Niveau ein. Viermal vergaben die Richter die Wertnote 8,6. Nach der ersten Station gibt es mit Piet Scharffetter, Johann Scharffetter, Hannah Sprenger (alle Telgte-Lauheide) und Clara Emilia Tenkhoff (RV Vorhelm-Schäringer Feld) vier Spitzenreiter. Diese vier gewannen jeweils ihre Abteilungen. Piet Scharffetter gelang das Kunststück, in der Klasse E für die jungen Jahrgänge mit Vanilla Sky gleich als erstes Paar vorzulegen.

„Die Ergebnisse unserer Reiter waren hervorragend“, freute sich Andrea Korte über das Abschneiden der Lokalmatadoren, die auch auf den weiteren Platzierungsrängen – genau wie andere Reiter aus dem Kreisgebiet – mit vorne dabei waren. So schaut es in der ersten Gesamtwertung des Potts-Pokals noch sehr kompakt aus. Hinter den vier Spitzenreitern teilen sich Elisa Holtmann (Westbevern), Theresa Voeth (Oelde), Hannah Dartmann (Telgte-Lauheide), Frederieke Wenning (Albersloh) und Charlotte Winkelkötter (Ostenfelde-Beelen) die nächsten Ränge. Sie alle bekamen in ihren Prüfungen Wertnoten zwischen 8,2 und 8,5. Das ist das übliche Gedränge nach der ersten Wertungsprüfung,. Auf den folgenden sechs Stationen wird das Gesamtklassement mehr Struktur annehmen.

Der Potts-Pokal wird mit den Turnieren in Freckenhorst und Westbevern fortgesetzt. Die nächste Station für den Junior-Potts-Pokal ist das Turnier in Ostenfelde-Beelen im April.