Der SC Falke Saerbeck bereitet sich auf den Auftakt zu einer extrem anstrengenden Woche vor. Nach dem Sieg Hopsten haben sich die Wolken über dem Saerbecker Sportgelände langsam verzogen. Nun muss das Team von Holger Althaus Charakter und Durchhaltevermögen beweisen – die Falken sind weitere drei Mal in Folge auswärts gefordert. Am Sonntag geht es zunächst zum SV Halverde – und damit zu einem Abstiegskandidaten der Kreisliga A. Der Vorletzte hat schon gewaltige 66 Gegentore kassiert. Ein Spitzenwert, den die Gäste aus Saerbeck weiter ausbauen wollen.

Am kommenden Mittwoch, 3. April, steht dann die Auswärtsfahrt zu SW Esch auf dem Programm, ehe die Saerbecker am 7. April erneut in der Fremde zu sehen sind. Sie gastieren in Dreierwalde.