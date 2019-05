Lange warten mussten die Herren 40 des SC Falke Saerbeck auf ihren ersten Erfolg in der Tennis-Bezirksliga. Mit 7:2 wurden die Gäste aus Lavesum nun deutlich geschlagen. Schon in den Einzeln dominierten die Blau-Weißen (4:2). Horst Drescher, der wiederum eine starke Saison spielt, gewann das Spitzeneinzel deutlich mit 2:0. Hendrik Bohse unterlag mit 0:2. Thomas Klein und Florian Schewe brachten ihre Partien nach Hause. Nur Jan Pieper musste sein Spiel abgeben. Die Vorentscheidung fiel dann im Einzel von Peter Meinert, der im Match-Tiebreak 10:5 gewann. Alle drei Doppel gingen dann schließlich an die Saerbecker.