Arminia Ibbenbüren hat zuletzt am dritten Spieltag verloren, und zwar 0:3 gegen Spitzenreiter TuS Graf Kobbo Tecklenburg. Das war die einzige Niederlage. Am Mittwoch um 19.30 Uhr gastiert die Elf von Trainer Hubertus Ahmann an der Lindenstraße.

„Neues Spiel – neues Glück“ sagt Falke-Trainer Holger Althaus . „Wir müssen mal wieder einen Sieg einfahren“, fordert der Coach nach der letztlich unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Büren vom Wochenende.

Dabei ist die Personalsituation „alles andere als optimal“. Viele Spieler seien angeschlagen. Für andere sei der Termin „beruflich knapp“. Dennoch: „Ich bin sicher, dass die Jungs auf die Zähne beißen und alles tun, um die Punkte in Saerbeck zu behalten.“

Gleichwohl: Arminia sei einer der Favoriten auf den Aufstieg in die Bezirksliga, konstatiert auch Althaus, der zudem eine besondere Verbindung zu dem Verein aus Ibbenbüren pflegt. „Aber heute Abend ist Fußball und ich bin Trainer der Heimmannschaft“, werden sämtliche Verbindungen zumindest für 90 Minuten zurückgestellt.

Das Nachholspiel war bereits einmal terminiert und musste abgesagt werden. Die Arminen weichen zur Zeit werktags abends nach Uffeln aus, so lange der eigene Kunstrasenplatz noch nicht fertig ist. „Aber da war alles belegt.“

So hätten sich beide Vereine verständigt, das Heimrecht zu tauschen, um die Begegnung nicht erst im Frühjahr 2020 austragen zu müssen.

► Mittwoch, 19.30 Uhr, Stadion Lindenstraße