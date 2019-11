Reiter sammeln goldene Schleifen

Viele Reiterinnen und Reiter des RV St. Georg Saerbeck sind wieder erfolgreich auf verschiedenen Turnierplätzen unterwegs gewesen. So konnten sich insbesondere Lisa Albers mit Castella und Michelle Saminsky mehrfach über goldene Schleifen in Springprüfungen der Klasse L freuen. Michelle Saminsky siegte mit Montendor in gleich zwei L-Springen beim RV Altenberge, Lisa Albers gewann auf Castella ein L-Zeitspringen in Ibbenbüren sowie eine Springprüfung der Klasse L mit steigenden Anforderungen in Rheine-Catenhorn.

Auf den Dressurplätzen siegte in der auslaufenden Saison Andreas Elsbecker mit seinem Rappen Late twenty eight gleich in mehreren M-Dressuren. Zuletzt gewann das Duo in Laer in einer M* Dressur. Am Wochenende gelang in Münster in einer weiteren M-Dressur ein zweiter Platz.

Auch die Nachwuchsreiter waren siegreich unterwegs, Judith Brinkmann siegte mit Sir Winston in Telgte sowohl in einem Reiterwettbewerb und in einem Dressurreiterwettbewerb. In Ladbergen, wie auch in Lengerich konnte Jette Kuberek mit Prelude die Führzügelklasse gewinnen. Ebenso gewann Theo Nottmeier mit Calli´s hope in Ladbergen die E-Dressur. In Lengerich siegte Celina Berkemeier mit Prelude in einem Reiterwettbewerb

Weitere Reiter waren erfolgreich unterwegs:

Altenberge: Nele Albers mit Nantano, L-Dressur 8. Platz; Ostenfelde: Ulrike Hövel, Fräulein Sofia, A**-Dressur 4. Platz; L-Dressur 3. Platz; Sprakel: Amelie Altepost, Cést la vie, Dressurreiter-M 5. Platz; Ladbergen: Celina Berkemeier, Prelude, Reitewettbewerb (Schritt und Trab) 5. Platz; Leni Hövel, Magic Moment, Reiterwettbewerb, 3. Platz; Hanne Brocks, Bonny, Reiterwettbewerb 3. Platz; Ulrike Hövel Fräulein Sofia, L-Dressur, 5. Platz; Amelie Nottmeier, Calli´s hope, L-Dressur 6. Platz; Steinhagen-Brockhagen: Nele Albers, Lireen, A** Vielseitigkeit 2. Platz; Lisa Albers, Beauty , A** Stil-Springen 4. Platz; Ibbenbüren: Lisa Albers, Castella, L-Stilspringen 7. Platz; Rheine-Catenhorn: Lisa Albers, Castella, L-Springen, 5. Platz und mit Beauty A**-Springen 4. Platz; Lengerich: Elli Hövel, Magic Moments, Führzügelklasse 3. Platz; Hanne Brocks, Bonny, Führzügelklasse 5. Platz; Leni Hövel, Magic Moments, Reiterwettbewerb 4. Platz; Mats Nordhues, Campino, Reiterwettbewerb, 6. Platz; Legden: Lisa Albers, Beauty, A**-Stilspringen, 11. Platz; A**- Springen 5. Platz, Finale A**- Springen mit Stechen 2. Platz.