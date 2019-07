Tissens Trainer Maiki Hundt ließ die Telefon-Drähte heiß laufen und besorgte eine neue Gegnerin. Die Kenianerin Evelyne Odero wird am Samstag in der Hiltruper Stadthalle gegen die Warendorferin in den Ring steigen. „Sie ist amtierende Weltmeisterin im Super-Leichtgewicht. Sie hatte sich für einen Kampf am 3. August vorbereitet und ist fit“, erklärt Hundt. Das Management der Kenianerin habe zugesagt, dass diese bis zum Kampf am Samstag ihr Gewicht um zwei Kilogramm reduziere, um auf das vorgeschriebene Maximalgewicht von 60 Kilogramm zu kommen.