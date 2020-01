Bezirksligist TuS Freckenhorst hat drei weitere Spieler der Warendorfer SU für die kommende Saison verpflichtet. Nach Torwart Patrick Lippermann werden auch Max Schuler, Noel Gryzka und Dominik Blagojevic zur nächsten Spielzeit vom Stadtstadion an den Feidiek wechseln. Alle drei sind derzeit noch in der A-Jugend der WSU aktiv, die auf Platz eins in der Bezirksliga steht und den Aufstieg in die Landesliga anvisiert. „Mehr werden von der WSU nicht kommen“, sagte Freckenhorsts Sportlicher Leiter Heinz Goldmann auf Nachfrage zu den Personalplanungen für 2020/21.