Nur noch in der Theorie sind die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland in der 2. Bundesliga Nord von einem Platz in den Aufstiegs-Playoffs zu verdrängen. Doch wer will schon daran glauben, dass sie in den verbleibenden drei Saisonspielen gegenüber Köln sechs Punkte und den direkten Vergleich verspielen? Zu überzeugend agierten sie beim 70:65 (39:29)-Auswärtserfolg bei den Baskets Rahden II.

Die Art und Weise, wie der BBC den finanzstarken und folglich hochkarätig besetzten Kontrahenten in die Schranken wies, beeindruckte auch Trainer Marcel Fedde , der seinen Schützlingen eine der besten Saisonleistungenattestierte.

Als gelungene Maßnahme erwies sich, Andre Heseker aus der Reserve hochgezogen zu haben. Seine Erfahrung kam dem BBC-Spiel zugute und kompensierte den Ausfall von Marco Hoffmann. Ein Sonderlob verdiente sich auch Urs Rechtsteiner, der mit einer hundertprozentigen Wurfquote von sich reden machte.

Den Grundstein zum Erfolg legten die BBC-Rollis schon im Anfangsviertel, das ihnen eine 21:11-Führung bescherte. Dadurch dass sie auf alles die richtigen Antworten hatten, entnervten sie den Gastgeber.

Der starke Auftakt trug sie durch die Begegnung. In deren weiteren Verlauf geriet der BBC nie ernsthaft in Gefahr.

Punkte: Müller (22), Wibbelt (18), Heseker (9), Rechtsteiner (8), Lammering (7), Schorp (4), Niehaus (2), Heichel