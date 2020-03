Denn nicht weniger als zehn Springprüfungen mit insgesamt 15 Abteilungen standen auf dem Programm des Late-Entry-Springturniers.

Gute Platzierungen bei Springpferdeprüfungen

Fast der komplette Mittwoch gehörte mit etlichen Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M den Nachwuchspferden in dieser Disziplin. Trotz starker Konkurrenz errangen auch die Aktiven des Kreisreiterverbandes Warendorf etliche gute Platzierungen.

So gewann Jana Fink (RFV Milte-Sassenberg) mit Lady Favorite O eine Abteilung einer Springpferdeprüfung der Klasse A und holte sich mit Carinjo White in einer Prüfung der Klasse M für fünf- bis siebenjährige Pferde Platz zwei. Fink erzielte mit dem westfälisch gezogenen C-Trenton-Z-Sohn zudem in einem M-Springen für Nachwuchspferde einen zweiten Platz.

Jan Andre Schulze Niehues mehrfach erfolgreich

Ebenfalls gleich mehrfach erfolgreich war Jan Andre Schulze Niehues von der Gastgeber-Familie. Neben einem dritten Platz in einer Springpferdeprüfung der Klasse L mit Chesanne verfehlte er am Donnerstagmittag im M-Springen auf Zwei-Sterne-Niveau, dem sportlichen Höhepunkt des zweitägigen Turniers, mit dem Hengst Coolinsky ML nur knapp den Sieg und belegte Platz zwei hinter der Schwedin Lina Renström mit Candy Girl GD. Die Warendorfer Sportsoldatin Laura Strehmel folgte mit Arctos auf Platz drei. Und auch die Plätze vier und fünf gingen mit Franziska Warnecke (RV Geisterholz) mit Cedric und Hannah-Michelle Wilken (RFV Warendorf) mit Never Mind an Aktive des Kreisreiterverbandes Warendorf.

Zepke beste Warendorferin im Stilgeländeritt

Den Stilgeländeritt der Klasse E über feste Naturhindernisse, die in Rekordzeit aufgebaut wurden, gewann Gina Austrup (Nottuln), die für ihre Vorstellung mit ihrer Stute Casablanca die Wertnote 7,9 erhielt. Als beste Teilnehmerin aus dem Kreis Warendorf folgte Anna Zepke (RFV Gustav Rau Westbevern) mit Donnerlottchen auf Platz zwei (7,8).