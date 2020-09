Unter dem Motto „Vom Hobbyschwimmer bis Ironman , für jeden ist etwas dabei“ hat Tri Finish Münster sein traditionelles Langdistanzschwimmen ausgerichtet.

Neu im Programm stand die Sechs-Kilometer-Strecke. Iris Bettenbühl stellte sich dieser Herausforderung und holte in 1:40 Stunde den ersten Platz in ihrer Altersklasse (AK 40). Über die beim Ultraschwimmen kürzeste Distanz von einem Kilometer ging Sascha Thiel an den Start. Nach einer sehr starken Leistung finishte er mit 12:39 Minuten als Gesamterster. Sehr ansprechende Ergebnisse erzielten über die zwei Kilometer: Jann-Paul Jakisch mit 27:36 Minuten (1. Platz AK 20) und Pascal Brune mit 32:10 Minuten (2. Platz AK 45).

Für die beiden erst 14-jährigen Starterinnen Anna Weißen und Noelle Amelie Bruns war es der erste Start bei einem Freiwasser-Event. Umso stärker sind ihre Ergebnisse einzuschätzen. Anna Weißen finishte über zwei Kilometer mit 28 Minuten als Gesamtdritte und Erste ihrer Altersklasse. Noelle Amelie Bruns benötigte für diese Distanz 30:32 Minuten und belegte den zweiten Platz in ihrer Altersklasse.