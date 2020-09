Die Altherrenfußballer des TuS Freckenhorst haben den Einzug in das Halbfinale des Eddy-Pott‘s-Cup verpasst. Am heimischen Feidik hat das von Michael Krumkamp betreute Team mit 1:5 gegen RW Alverskirchen verloren. Auf die Stimmungsbremse drückte die Niederlage bei dem Übungsleiter dennoch nicht.

„Wir wussten, dass es eine ganz schwere Nummer für uns wird. Alverskirchen ist mit einer ganz jungen Truppe angetreten. Es war absehbar, dass wir irgendwann läuferisch nicht mehr ganz mithalten können. Trotzdem hat es Spaß gemacht“, fiel das Fazit von Krumkamp positiv aus.

Ihren Spaß an der Sache hatten die Männer in den besten Jahren tatsächlich auf dem Platz. Für 20 Minuten gelang es der Krumkamp-Elf sogar, mit hohem körperlichen Einsatz alles in die Waagschale zu werfen und Alverskirchen weitgehend vom eigenen Kasten fernzuhalten. Dann waren es ausgerechnet zwei Standardsituationen (19./24,), die den Gästen in die Karten spielten und mit dem 2:0 zu einer beruhigenden Pausenführung verhalfen.

Kurz nach der Halbzeit gelang Alverskirchen mit dem dritten Treffer die Vorentscheidung. Aber so ganz aufgeben wollte sich der TuS Freckenhorst noch lange nicht und setzte mit einem Treffer der Marke Tor des Monats noch einmal ein Ausrufezeichen. Der Seitfallzieher von Jens Gralki zum 1:3 (51.) war der Höhepunkt des Tages und ließ noch einmal Hoffnungen bei den Gelb-Schwarzen aufkommen.

Doch diese wurden schnell erstickt. Direkt im Gegenzug legte Rot-Weiß zum 4:1 (51.) und wenig später auch noch das Tor zum 5:1-Endstand (65.) nach. Ein besonderes Lob gab es von Michael Krumkamp noch für die 40 mitgereisten Anhänger der Gäste: „Die haben für eine schöne Atmosphäre gesorgt und sich dabei vollkommen coronakonform verhalten haben. Echt klasse.“

Im Halbfinale des Eddy-Pott‘s-Cups bekommt es Alverskirchen nun am Samstag auswärts mit dem SV Drensteinfurt zu tun. Das zweite Halbfinal-Duell bestreiten ebenfalls am Samstag (16 Uhr) Vorwärts Ahlen und die SG Sendenhorst. Für den TuS stehen zum Abschluss noch zwei Freundschaftsspiele gegen Everswinkel und die Warendorfer SU an.