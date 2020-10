„Da hängen die Trauben dann doch höher“, war die erste Erkenntnis von Daniel Haßmann. Nicht, dass das den Trainer der Verbandsliga-Handballerinnen des VfL Sassenberg nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison gewundert hätte. Nach der 25:28 (11:14)-Heimniederlage gegen den TuS Eintracht Oberlübbe hat er es aber nun auch schwarz auf weiß.

„Jeder Fehler wird gnadenlos bestraft und wir haben gerade im Angriff zu viele davon gemacht“, machte Haßmann den Hauptgrund für die Niederlage aus. So ermöglichte der VfL den Kontrahentinnen leichte Tore, die letztlich auch den Unterschied in der Partie ausmachten. „Vor allem in der zweiten Halbzeit hat das vorne nicht gut funktioniert.“

So lagen die Gastgeberinnen zehn Minuten vor dem Ende beim 17:24 sogar mit sieben Toren hinten, dann stellte der Übungsleiter auf eine doppelte Eins-zu-Eins-Deckung um. Damit kam Oberlübbe überhaupt nicht klar. Der Vorsprung der Gäste schrumpfte und schrumpfte, allerdings nur bis zum 25:28-Endstand. „Wäre das Spiel noch fünf Minuten länger gegangen, dann . . .“, brach Haßmann seinen Satz mittendrin ab. „Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir haben verdient verloren.“

Die VfL-Frauen müssen sich nun möglichst schnell an die höhere Klasse gewöhnen. „Der Handball ist der Gleiche, nur ist alles handlungsschneller und noch dynamischer“, hatte Haßmann die Unterschiede zur Landesliga ausgemacht. „Kleine Auszeiten kann man sich da zwischendurch nicht erlauben, das haben wir aber getan. Daran müssen wir arbeiten.“

Weiter geht es bereits am Freitagabend bei der TG Hörste.

VfL: Marciniak, Schmitz – Kipp (7/2), Stockmann (5), Herweg (3), Roolfs (3), Stuckstätte (3), Klünker (3), Strotmeier (1), Feismann, Arenbeck, Bastiaan, Zumbrink.