„In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, hatten immer wieder Ballgewinne im Mittelfeld und haben sehr überlegt und clever nach vorne gespielt“, freute sich Spielertrainer Rafael Figueiredo .

Nur hätte seine Mannschaft schon früher in Führung gehen müssen. „Das 1:0 machen wir richtig gut, kombinieren uns über außen nach vorne, wo der Ball in den Rückraum gespielt wird. Dort setzt sich Niklas Schlinge gekonnt gegen seinen Gegenspieler durch und schießt flach zum 1:0 ein“, schilderte der Spielertrainer.

Beim zweiten Treffer ging es wieder über die Außenbahn, Danni Poliac lief alleine auf das Tor zu. Der Keeper klärte zweimal bravourös, dann landete der Ball über Umwege aber bei Leandro Costa, dem ein satter Sonntagsschuss gelang: aus gut 20 Metern unhaltbar unter die Latte in den Winkel. „Ein super Tor“, jubelte Figueiredo.

In der zweiten Halbzeit verlor der ASC aber den Faden. Auch konditionell forderte der intensive erste Durchgang Tribut. Die Schöppinger waren nicht mehr in der Lage das Tempo hochzuhalten, sodass Ahaus immer wieder zu Chancen eingeladen wurde. Eine davon nutzte Touray zehn Minuten vor dem Abpfiff zum Anschlusstreffer. „Da müssen wir halt noch ein wenig cleverer agieren und mehr Ballbesitz haben. Am Ende aber war der Sieg verdient“, erklärte Figueiredo.

► Am Donnerstag kommt es in Schöppingen zu einem interessanten Kräftemessen. Um 19 Uhr empfängt der ASC den Spitzenreiter der Kreisliga A1, VfB Alstätte.