Darüber, wer an diesem Nachmittag die Auszeichnung Spielerin des Spiels erhalten sollte, gab es ebenfalls nichts zu diskutieren. Jana Blick erzielte nämlich alle fünf Tore für den ASC.

Das erste davon bejubelte Blick mit ihren Mitspielerinnen schon nach exakt einer Viertelstunde, als sich zuvor Nele und Melina Ribbers gut durch die gegnerische Verteidigung kombiniert hatten.

Trotz klarer Überlegenheit schafften die Schöppingerinnen bis zur Pause keinen weiteren Treffer mehr. Doch das sollte sich nach dem Seitenwechsel dann schnell ändern.

Die ASC-Abwehr lässt nichts anbrennen

Denn es dauerte nur drei Minuten, ehe Jana Blick erst nach Vivien Hüntemanns Schuss abstaubte (48.), ehe sie kurz darauf per Freistoß aus 25 Metern ihr schon drittes Tor folgen ließ.

Auch wenn das Schlusslicht weiter nichts unversucht ließ, zumindest zum Ehrentreffer zu gelangen, ließ die ASC-Defensive nichts mehr anbrennen. Und in vorderster Front fand Blick nach wie vor Gefallen an dieser Partie. Sie schlug noch zwei Mal zu und garantierte Schöppingen so den letztendlich völlig ungefährdeten Kantersieg bei der Westfalia.