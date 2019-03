Zuvor hatte der Vorstand einen Überblick unter anderem über sportliche Aktivitäten, Finanzen, Investitionen und Veranstaltungen gegeben.

Der 1. Vorsitzende Thomas Roters bedankte sich beim 1. Beisitzer Egon Saalmann für sechs Jahre ehrenamtliche Vorstandsarbeit mit Karten für das Bundesligaderby Dortmund gegen Schalke. Als Nachfolger wurde Sebastian Roters in den Vorstand gewählt.

Einstimmig wiedergewählt wurden der 1. Vorsitzende Thomas Roters, die stellvertretende Geschäftsführerin Dorothee Uphues, Kassierer Christoph Drop und der stellvertretende Jugendfußballobmann Justin Drop.

Einen ersten Blick konnten die Mitglieder auf die neu geplante Internetseite werfen, die bis Mitte des Jahres erstellt sein soll.

Des Weiteren informierte der Vorstand, dass es aufgrund von Terminüberschneidungen in diesem Jahr kein Sportwochenende geben wird. Ab 2020 wird es wie gewohnt wieder am letzten Wochenende in den Sommerferien stattfinden.